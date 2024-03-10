الانتخابات النيابية من 7_7..ومنع استخدام الهاتف المحمول خلال الاقتراع والفرز

وطنا اليوم_أصدر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، 5 تعليمات تنفيذية تعنى بالانتخابات النيابية المقبلة.



وبحسب ما نشرت الجريدة الرسمية الصادرة الأحد، فإن التعليمات الجديدة تشمل اعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية، وإعداد جداول الناخبين، وتعليمات خاصة بالاقتراع والفرز، والتعليمات المعنية بتشكيل لجان العملية الانتخابية، والتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية.



وبحسب تعليمات اعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية، فإنه يمنع على المندوبين استخدام الهاتف النقال داخل غرفة الاقتراع والفرز قطعيًا، وعدم حمل الأسلحة على اختلاف أنواعها، وعدم ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية.





وللمندوبين، الحضور في الأماكن المخصصة داخل غرف الاقتراع والفرز، والتوقيع على المحاضر التي تنظمها لجنة الاقتراع والفرز، وتقديم الاعتراضات بخصوص الاخلال في تطبيق إجراءات الاقتراع والفرز، بالإضافة إلى متابعة عملية تجميع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة وكل مرشح داخل غرفة الاقتراع والفرز.



وتشترط التعليمات، أن يكون المندوب يحمل الجنسية الأردنية، وأن يكون قد أتم 18 من عمره، وأن لا يكون معتمدًا كمراقب للعملية الانتخابية.



ويخصص لكل قائمة حزبية كانت أم محلية مندوب واحد في كل غرفة اقتراع وفرز، وللقائمة الحزبية والمحلية الاتفاق على اعتماد مندوب واحد لهم في كل غرفة.



*قواعد حملات الدعاية



وتدفع القائمة المحلية مبلغ 500 دينار تأمينًا للالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية، فيما تدفع القائمة الحزبية 2000 دينار.

واشترطت التعليمات، عدم افتتاح المقر الانتخابي للقوائم المحلية والحزبية الا بعد الحصول على موافقة الهيئة، واشترطت التباعد بين المقرات الانتخابية، بحيث لا تقل المسافة بين المقر الانتخابي عن 200 متر، وبما يضمن عدم التزاحم أمام المقرات الانتخابية.





كما حددت التعليمات شروطًا تعنى بالدعاية؛ عدم استخدام شعار الدولة الرسمي والصور الملكية في المقرات والاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية، وعدم استخدام مكبرات الصوت على وسائط النقل وفي الأماكن العامة لأغراض الدعاية، بالإضافة إلى عدم الصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة والخاصة.



*تعليمات الاقتراع والفرز



وأكدت التعليمات المعنية بالاقتراع والفرز، أن رئيس لجنة الاقتراع والفرز يدعو الناخبين للدخول إلى الغرفة لمباشرة عملية الاقتراع، عند السابعة صباحًا.



وأشارت إلى أن عملية الاقتراع تنتهي عند 7 مساءً.