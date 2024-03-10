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قصبة عمان تستضيف المرحلة النهائية لمسابقة الخط العربي

منذ 4 ساعات
قصبة عمان تستضيف المرحلة النهائية لمسابقة الخط العربي

وطنا اليوم_بمتابعة حثيثة من مدير التربية والتعليم للواء قصبة عمان الدكتور بشر العطيوي ، استضافت مديرية قصبة عمان صباح اليوم في مدرسة عائشة ام المؤمنين المرحلة النهائية لمسابقة الخط العربي على مستوى الوزارة.

كما وقام مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل طويقات يرافقه مدير النشاطات الثقافية أرب حناقطة ، ورئيس قسم الفنون هبة محادين ، بالاطلاع على سير المسابقة ، حيث كان باستقبالهم مدير الشؤون التعليمية سناء ابو ميالة ، رئيس قسم النشاطات نور خشاشنة ، مسؤولة النشاط الفني ايمان خصاونة ومجموعة من مشرفي ومعلمي وطلبة وزارة التربية والتعليم .

ومن الجدير بالذكر أن الخط العربي يعد أحد أهم ركائز الحضارة العربية، إذ يرتسم في ملامح فنونها ويتجلى في ثقافتها، لذا تهدف هذه المسابقة إلى إبراز هذا الفن وتشجيع الشباب على الإبداع والتألق فيه، لتخريج جيل مبدع يؤمن أن الخط هوية راسخة لكل عربي وفن متجدد وقائم بذاته.


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