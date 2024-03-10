استحداث خط نقل من المفرق والزرقاء إلى تلفريك عجلون والعودة وبأسعار تشجيعية

وطنا اليوم:وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، اتفاقية مع شركة أحمد وعبد الحميد البدارين “مجموعة البدارين إخوان للنقل السياحي المتخصص” لدعم السياحة الداخلية، وذلك من خلال استحداث خط نقل مباشر من محافظات المفرق والزرقاء إلى تلفريك عجلون والعودة، وبأسعار تشجيعية.

ووقع الاتفاقية مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، والمدير التنفيذي لشركة البدارين عبد الحميد البدارين.

وبحسب بيان المجموعة الأردنية اليوم الأحد؛ أكّد عرفات أن الاتفاقية تهدف إلى إثراء تجربة الزائر والترويج لتلفريك عجلون، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستخضع لتقييم خلال الفترة المقبلة ودراسة التحديات ومجالات التطوير.

وأضاف أن المناطق التنموية تعمل حالياً على دراسة المواقع الأثرية والسياحية في عجلون وإضافتها لمسارات التنقل مستقبلاً لتوفير خيارات أكثر للزائرين.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة البدارين، إن الاتفاقية تأتي في صلب التوجيهات الملكية لدعم هذه الوجهة السياحية الوطنية الجديدة، مشيراً الى أن العمل بخط النقل الجديد ستنطلق أولى رحلاته المباشرة إلى تلفريك عجلون اعتباراً من العاشر من شهر رمضان المبارك بعد الانتهاء مباشرةً من الصيانة الروتينية المجدولة، وذلك من خلال ثلاث محطات؛ الأولى من محافظة الزرقاء، والثانية من محافظة المفرق منطقة القصبة، فيما المحطة الثالثة من محافظة المفرق منطقة مثلث صبحا.

وأشار إلى أن أسعار تذاكر النقل للركاب ستتراوح ما بين دينارين ونصف والخمسة دنانير بحسب الفئة العمرية، ومجانا للأطفال ممن أعمارهم 3 سنوات فما دون.

وبيّن عرفات، أن الموسم الصيفي للتلفريك يبدأ اعتباراً من الأول من أيار وحتى نهاية تشرين الأول من كل عام، لافتا الى أن بيع التذاكر سيكون من الساعة 11:00 صباحا وحتى 5:30 مساءً، فيما يبدأ الموسم الشتوي في الأول من تشرين الثاني وحتى نهاية نيسان من كل عام ، بحيث يبدأ بيع التذاكر من الساعة 11:00 صباحا وحتى 4:30 مساءً.