إقرار استراتيجية عمان مدينة ذكية

وطنا اليوم:أقر مجلس أمانة عمان في جلسة عقدها، اليوم الأحد، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، استراتيجية عمان مدينة ذكية، تمهيداً لإطلاقها بشكل رسمي. وهو ما يعتبر خطوة مهمة لضمان قدرة عمان للاستمرار في النمو والتطور .

وتتضمن الاستراتيجية حزمة مشاريع لأمانة عمان ووزارات ومؤسسات وشركات فيما يخص الأمانة: منصة إدارة المرور الذكي (إدارة الوقوف، والطلب، والرقابة المرورية)، ومنصة المدينة الذكية، والخطوط المغذية وربط الضواحي مع مسارات باص التردد السريع، وتركيب محطات شحن.

كما تشمل الاستراتيجية مشروع إدارة الضغوطات في الشبكات (شركة مياهنا)، واستبدال العدادات التقليدية بالذكية (وزارة الطاقة والثروة المعدنية)، ومشروع تحديث وتطوير الخارطة الصحية (وزارة الصحة).

وقال أمين عمان، إن الاستراتيجية هي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم أفضل الخدمات للمدينة وساكنيها بحيث تكون جاذبة للاستثمار إضافة إلى تخفيف الازدحامات المرورية والانبعاثات، وهي تتويجا لجهود بدأتها الأمانة منذ عام 2019 لإعداد مشروع خارطة الطريق لعمان مدينة ذكية.

وأضاف أن الأمانة قامت بمخاطبة واطلاع الشركاء من وزارات ومؤسسات وشركات على الاستراتيجية بما يخدم توجيه الإنفاق والموارد المالية بشكل صحيح وتجنب ازدواجية العمل في المشاريع بين الأمانة والوزارات والشركات وبما يحقق التكاملية في تنفيذ المشاريع.

وأشار أمين عمان إلى أن الأمانة تدعم مشاركة أي وزارة أو مؤسسة او شركة تشعر أن لها مشاريع تخدم عمان نحو مدينة ذكية، لافتاً إلى أن هناك مشاريع ما زالت تحت الاعتماد ستتضمنها الاستراتيجية.

وتتضمن استراتيجية عمان مدينة ذكية التي عرضها أمام مجلس المدير الأمانة التنفيذي لتطوير الأداء المؤسسي المهندس وصفي الدبوبي، 5 أهداف هي رفع كفاءة خدمات المدينة، وتعزيز المشاركة المجتمعية مع تحسين جودة الحياة لمجتمع مدينة عمان، وتعزيز منعة المدينة لمواجهة التغير المناخي والكوارث الطبيعية، والمحافظة على استدامة المدينة وهويتها.

وقال الدبوبي إن الاستراتيجية بنيت وطورت بالتنسيق والشراكة مع جميع الوزارات والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وعقدت ورشات متخصصة على مدار ثلاث أيام حضرها المعنيون من الأمانة وضباط ارتباط الجهات الخارجية جرى فيها استعراض ومناقشة جميع محتويات الاستراتيجية والاتفاق عليها.

وتكمن أهمية التحول إلى المدن الذكية بتوفير نظم متطورة للأمان والسلامة منها كاميرات مراقبة ذكية وأنظمة تنبيه مبكر للكوارث، وتوفير حلول استدامة وحماية البيئة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد وبما يسهم في تحسين جودة الهواء والماء والحد من التلوث والتغير المناخي.

وتمثل المدن الذكية أهمية للمؤسسات الحكومية والخاصة بتسهيل عملها وزيادة كفاءتها مع توفير الوقت والتكاليف، كما تسهم في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الشفافية والنمو الاقتصادي من خلال فتح آفاق جديدة وإنشاء مجالات أعمال في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة .

وصادق المجلس على توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مجلس أمانة عمان وغرفة تجارة عمان لتسهيل تجديد رخص المهن العائدة لاعضاء الهيئة العامة للغرفة، وحوكمة آلية الربط بين الفريقين، وتحقيق الشفافية والدقة في البيانات، إضافة إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت، كما جرى خلال الجلسة تقديم عرض عن مشروع منصة “عمان تستمع” .