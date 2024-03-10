الخصاونة: نسألُ الله تعالى أن يُكلِّلَ جهود الملك برفع الظلم عن غزة

وطنا اليوم:غرد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، عبر منصة (X)، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الخصاونة: بحلول شهر رمضان المُبارك، نسألُ الله تعالى أن يجعله شهر خيرٍ وبركة على وطننا وأمَّتنا، وأن يُكلِّلَ جهود جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموُّ وليِّ عهده الأمين، برفع الظُّلم والمعاناة عن أهلنا في غزَّة، ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم عليهم.