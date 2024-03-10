الية جديدة للتعامل مع المتنزهين في منطقة أم النمل

وطنا اليوم:أوعز محافظ إربد الدكتور رضوان العتوم، باتخاذ إجراءات وآليات جديدة للتعامل مع منطقة “أم النمل” السياحية في لواء الكورة، تعكس الصورة الحضارية للمملكة، وتوفر أجواء مريحة للمتنزهين للتمتع بطبيعة المنطقة الخلابة.

وقال العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد خلال جولة في المنطقة، إن “أم النمل” تشهد توافد آلاف الزوار والمتنزهين من المواطنين والسياح العرب خلال عطلة نهاية الأسبوع، خاصة خلال أشهر الربيع؛ ما يستدعي اتخاذ إجراءات تنظيمية لتوفير بيئة مريحة وتجربة سياحية مميزة.

ودعا إلى تعزيز التوعية حول أهمية المحافظة على المواقع السياحية والحفاظ على البيئة المحيطة بها، بعد أن جمعت بلدية برقش خلال اليومين الماضيين 15 طناً من النفايات في المنطقة.

وقال العتوم إن المحافظة ستخاطب وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان، لاستملاك قطعة أرض لا تقل عن 5 دونمات، أو استبدالها بأراض من أملاك الدولة (مراعي)، لإنشاء مركز خدمات متنوع، كما سيتم الطلب بتوسعة الطريق المؤدي إلى المنطقة لضمان انسيابية الحركة وتفادي الإغلاقات فيها.

وأضاف أن المنطقة بحاجة إلى تعزيز التواجد الأمني، حيث تم الاتفاق مع مدير شرطة غرب إربد بتثبيت محطتين أمنيتين وتسيير دوريات نجدة ودوريات لقسم السير والشرطة البيئية وشرطة مكافحة التسول.