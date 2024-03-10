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جيش الاحتلال يقر بمقتل لواء احتياط بمعارك جنوب غزة

منذ 3 ثواني
جيش الاحتلال يقر بمقتل لواء احتياط بمعارك جنوب غزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي من قواته مايكل غال، قال إنه تابع للكتيبة 450، سقط في جنوب غزة.
وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 589 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب الحصيلة المعلنة.
وأقر جيش الاحتلال بمقتل و248 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
وبحسب حصيلة جيش الاحتلال المعلنة، أصيب 3,064 من جنود الاحتلال منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، وصف حالة 483 منهم بالخطرة، و811 إصابة متوسطة، و1,770 إصابة طفيفة.
يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السادس والخمسين بعد المئة على التوالي، مخلفا 30,960 شهيدا فلسطينيا، فضلا عن 72,524 جريحا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي في حصيلة غير نهائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.


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