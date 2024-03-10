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غرة رمضان الاثنين بالسعودية .. ودول إسلامية تعلنه الثلاثاء

منذ 3 ثواني
غرة رمضان الاثنين بالسعودية .. ودول إسلامية تعلنه الثلاثاء

وطنا اليوم:أعلنت المملكة العربية السعودية أن غدا الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1445.
جاء ذلك بحسب بيان للديوان الملكي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس).
ووفق البيان، أفاد الديوان الملكي، بأن المحكمة العليا تقرر أن يوم غد الاثنين الموافق 11 مارس/آذار 2024م، هو غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1445.
كما أعلنت كل من دولة قطر والإمارات والكويت واليمن أن الاثنين أول أيام الشهر الفضيل.
بينما أعلنت سلطنة عمان أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان لعدم ثبوت رؤية الهلال.


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