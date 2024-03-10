بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

قرار مفاجئ للخصاونة ينذر برحيل الحكومة

منذ ساعتين
قرار مفاجئ للخصاونة ينذر برحيل الحكومة

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_أكدت مصادر لـ  وطنا اليوم ، ان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر اعادة نشر الحرس امام منازل رؤساء الوزراء السابقين.

ويذكر انه تم سحب كافة الحراسات من امام منازل رؤساء الوزراء السابقين في عهد حكومة الرزاز بحجة ضبط وتخفيض النفقات.

بينما اكد  مراقبون ، أن هذا القرار له دلالات من حيث التوقيت لاعادتهم، حيث تم عودتهم يوم امس، فهل يعني ذلك قرب رحيل حكومة الخصاونة؟.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:12

محافظة لعمداء شؤون الطلبة: من الضروري التركيز على المجالات المتاحة للأنشطة الحزبية في الجامعات لا على القيود

17:50

الملكية الأردنية توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع تكية أم علي

16:41

المعايطة: إجراءات أمنيّة ومرورية وخدمات إنسانية خلال رمضان

16:38

سياحة الأعيان تزور الجامعة الألمانية الأردنية

16:35

جلسة حواريّة للميثاقيات في مادبا حول “تمكين المرأة أمام قانوني الأحزاب والانتخاب”

16:18

الفلك الدولي: شاهدنا الزُهرة وعطارد ولم نشاهد هلال رمضان

16:05

الخلايلة : 15 دقيقة بين أذان الفجر والإقامة و 10 للعشاء

15:59

الجيش العربي ينفذ 6 إنزالات جديدة على شمال قطاع غزة

15:43

منظمة العمل الدولية تحتفل بتخريج 156 مستفيدة من برنامج رقمنة المشاريع لرائدات الأعمال في الأردن

15:37

مفتي عام المملكة: هلال رمضان تولّد ظهر الأحد ورؤيته غير ممكنة

15:30

ضبط 32 تنكة زيت زيتون مغشوش في إربد

14:58

دار الحسام للعمل الشبابي تستضيف اللواء المتقاعد الباشا عبد الله الربعة

وفيات
وفيات الأحد 10-3-2024والد النائب نضال الحياري في ذمة اللهوفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024