قرار مفاجئ للخصاونة ينذر برحيل الحكومة

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_أكدت مصادر لـ وطنا اليوم ، ان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر اعادة نشر الحرس امام منازل رؤساء الوزراء السابقين.



ويذكر انه تم سحب كافة الحراسات من امام منازل رؤساء الوزراء السابقين في عهد حكومة الرزاز بحجة ضبط وتخفيض النفقات.



بينما اكد مراقبون ، أن هذا القرار له دلالات من حيث التوقيت لاعادتهم، حيث تم عودتهم يوم امس، فهل يعني ذلك قرب رحيل حكومة الخصاونة؟.