جلسة حواريّة للميثاقيات في مادبا حول “تمكين المرأة أمام قانوني الأحزاب والانتخاب”

وطنا اليوم:عقد حزب الميثاق الوطني جلسة حوارية يوم امس السبت في محافظة مادبا بعنوان “تمكين المرأة أمام قانوني الأحزاب والانتخاب”، بحضور النائب الاول للأمين العام ريم بدران ومساعد الأمين العام لشؤون تمكين المرأة والاسرة سناء مهيار وعدد من سيدات الحزب ونخبة من سيدات المحافظة بدعوة من عضو المجلس الاستشاري في حزب الميثاق الوطني النائب الدكتور عبدالرحيم المعايعة .

وتحدثت نائب آمين عام الحزب الأستاذة ريم بدران عن مسارات التحديث السياسي والمرأة وعن قانوني الأحزاب والانتخاب 2022، مشيرة الى أن عملية التحديث جاءت مع الانتقال للمئوية الثانية من عمر الدولة، وأن الأوراق النقاشية قد وضعت أسس الديمقراطية وسيادة القانون والتحول الديمقراطي، وهنأت سيدات الوطن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ولا ننسى المرأة الفلسطينية وما تتعرض له من اشد انواع الظلم والاستبداد.

وأضافت لدينا في حزب الميثاق كافة الأطياف النسائية ، وهناك تغيير جوهري في الأردن في قانون الأحزاب والإنتخابات ونحن في حزب الميثاق اليوم نفتخر أن نقول أننا ميثاقيات ولدينا أمل أن يكون هناك مشاركة واسعة من جميع النساء للوصول الى مركز صنع القرار لمواجهة كافة التحديات التي تواجه المرأة الاردنية.

مساعد الأمين العام لشؤون تمكين المرأة والأسرة المهندسة سناء مهيار قالت أن قانون الأحزاب 2022 منح للمرأة الأردنية فرصة تاريخية لأن تكون حاضرة في كل المحافل السياسية، لأنها تملك الأدوات لتستكمل المسيرة، وجاء قانون الأحزاب ليعزز مكانتها ويبرز قدرتها، فكان شرط تأسيس الأحزاب أن يكون نسبة السيدات 20 بالمئة، لإيمانه بدورها في إحداث التغيير في المجتمع.

وأشارت أن السيدات الآن أمام فرصة ذهبية لتشارك في الحياة الحزبية وهنالك تسهيلات في قانون الاحزاب دعماً للسيدة الاردنية للترشيح في أي حزب للوصول الى صنع القرار وهذا يعود لرؤى سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ولدينا في حزب الميثاق أفكار ومبادئ متناسقه أهمها الدين اولاً والقيم ثانياً وأن نسبة تمثيل المراة في الحزب36% ولدينا تسعة 9100 منتسب منهم 36% نساء.

واكدت على ثوابت الحزب الراسخة وهي الدين والوطن والعرش والجيش والوحدة الوطنية وفلسطين والقدس هي مبادئ وثوابت حزب الميثاق الوطني التي لا نحيد عنها .

وكان النائب الدكتور عبدالرحيم المعايعه قد رحب بالحضور والضيوف وهنأ سيدات الوطن باليوم العالمي فهم امهات الاردنيين وعلى رأسهن جلالة الملكة ام الاردنيين، ولا ننسى سيدات فلسطين وغزة امهات الرجال على هذا الصمود الأسطوري في يوم المرأه العالي.

وأكد أننا مقبلون اليوم على مرحلة جديدة وصعبة تحتاج منا إلى الألتفات حول القيادة الهاشمية حول بلدنا الذي يستحق منا الكثير ونحتاج إلى الوعي السياسي لذلك ينطلق حزب الميثاق ليكون المميز في هذا المجال.

وأشار أن حدودنا تتعرض لمكائد من ميليشيات خارجة عن القانون تستهدف امننا ولكن بحكمة سيد البلاد وجيشنا واجهزتنا الأمنية الصامدة نسير دائماً الى بر الامان بعون الله ، وما يحدث في غزة مؤلم ومفرح مؤلم لعدد الشهداء والجرحى ومنهم النساء والاطفال الابرياء ومفرح للصمود البطولي.

وفي نهاية الجلسة التي أدارتها عضو الحزب الأكاديمية الدكتورة هيا المصالحة وحضرها حشد كبير من سيدات المجتمع المحلي في مادبا، دار حوار مفصل حول جملة من القضايا المتعلقة بالمرأة والانتخابات أجاب عليها الضيوف بكل شفافية ووضوح