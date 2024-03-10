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الفلك الدولي: شاهدنا الزُهرة وعطارد ولم نشاهد هلال رمضان

منذ 3 ساعات
الفلك الدولي: شاهدنا الزُهرة وعطارد ولم نشاهد هلال رمضان

وطنا اليوم:قال مركز الفلك الدولي ، مساء الاحد ، انه جرى تحري هلال شهر رمضان خلال الساعات القليلة المضاية حيث تبين ما يلي :
” في محاولة لرؤية هلال شهر رمضان المبارك، تم استخدام تقنية التصوير الفلكي من مرصد الختم الفلكي، والمتميزة بقوتها الفائقة وقدرتها على رؤية الأهلة الصعبة والأجرام السماوية في وضح النهار. وأمكنت رؤية كوكب الزهرة وكوكب عطارد، ولكن لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع الهلال. علما بأن السماء صافية جدا.
وقت الرصد: الأحد 10 مارس/آذار 2024م “


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