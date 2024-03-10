الخلايلة : 15 دقيقة بين أذان الفجر والإقامة و 10 للعشاء

وطنا اليوم:حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مدة الانتظار بين أذان الفجر وإقامة الصلاة خلال شهر رمضان المبارك بـ 15 دقيقة بدلا من 30 دقيقة خلال شهر رمضان المبارك، كما بقيت مدة الانتظار بين صلاة العشاء والإقامة عشرة دقائق كما كانت عليه.

جاء ذلك خلال تعميم صادر عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأحد، لمديري مديريات الأوقاف في جميع محافظات المملكة.

ويأتي التعميم من باب التخفيف والتيسير على المصلين وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.