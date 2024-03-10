بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الجيش العربي ينفذ 6 إنزالات جديدة على شمال قطاع غزة

منذ 4 ساعات
الجيش العربي ينفذ 6 إنزالات جديدة على شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:نفّذت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اليوم الأحد، 6 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة.
واستهدفت الإنزالات عددًا من المواقع في شمال قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الدولية التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من آثار الحرب على قطاع غزة.
وشاركت في العملية طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية فرنسا، وطائرة تابعة لدولة بلجيكيا.
وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.
ويأتي ذلك ضمن المساعي التي تقودها المملكة للتخفيف من معاناة الأشقاء في القطاع، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين، ودعماً لصمود الأشقاء في مواجهة الظروف الصعبة التي تفرضها الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من تشرين أول العام الماضي.
وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 37 إنزالاً جوياً أردنياً، و40 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:25

الية جديدة للتعامل مع المتنزهين في منطقة أم النمل

19:22

جيش الاحتلال يقر بمقتل لواء احتياط بمعارك جنوب غزة

19:20

قرارات جديدة لمجلس الوزراء – تفاصيل

19:16

قصتي مع أورنج

19:10

#عاجل الأردن يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك

19:07

غرة رمضان الاثنين بالسعودية .. ودول إسلامية تعلنه الثلاثاء

19:02

*رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أهالي نابلس بالأردن*

18:12

محافظة لعمداء شؤون الطلبة: من الضروري التركيز على المجالات المتاحة للأنشطة الحزبية في الجامعات لا على القيود

17:50

الملكية الأردنية توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع تكية أم علي

16:41

المعايطة: إجراءات أمنيّة ومرورية وخدمات إنسانية خلال رمضان

16:38

سياحة الأعيان تزور الجامعة الألمانية الأردنية

16:35

جلسة حواريّة للميثاقيات في مادبا حول “تمكين المرأة أمام قانوني الأحزاب والانتخاب”

وفيات
وفيات الأحد 10-3-2024والد النائب نضال الحياري في ذمة اللهوفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024