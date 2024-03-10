وطنا اليوم_استضافت دار الحسام للعمل الشبابي تستضيف اللواء المتقاعد الباشا عبد الله الربعة وذلك للحديث عن

(الإنزالات الجوية الأردنية رموز ودلالات )

وحاورته عضو اللجنة الإعلامية في دار الحسام ليندا المواجدة.



وتمحور الحديث عن دور جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في التأثير على الدول المؤثرة في أوروبا وجمع الاصوات لإيقاف الحرب .



وجاءت طريقة الإنزال الجوي بعد نقص الغذاء والدواء في المستشفى الميداني الاردني وثم الإنزالات الغذائية للمواطنين وأنه تم تزويد المظلات من مختلف الدول من أجل تكثيف عمليات الإنزال الجوي .



وشارك الحضور الكريم في بعض المداخلات والاستفسارات

وختاماً ،سيبقى وطننا الاردن بقيادته الحكيمة الداعم الأول للأشقاء في فلسطين في كافة السبل المتاحة

ونسأل الله العظيم أن يفرج عن أشقائنا ويعم الأمن والامان والسلام والاستقرار .