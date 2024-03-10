عاجل الأمن يتعامل مع حادثة محاولة انتحار لموظف بلدية اربد الكبرى

وطنا اليوم_أقدم موظف في بلدية اربد الكبرى اليوم الاحد على سكب مادة البنزين على نفسه محاولا الانتحار اثناء الدوام الرسمي فيما حضرت قوى الامن للموقع للتعامل مع الحادثة.



وبحسب موظفين في البلدية فان الموظف كان يحتج على نظام المكافآت.



وقال الناطق الاعلامي في البلدية غيث التل إن الاجهزة الامنية تحركت للموقع وتعاملت مع الحادثة، منوها ان هنالك ظروف عائلية ومعيشية خاصة بالموظف.