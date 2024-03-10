ورشة عمل تناقش القيمة الاقتصادية للمياه في وادي الأردن



وطنا اليوم_افتتح امين عام سلطة وادي الاردن المهندس هشام الحيصة اليوم الاحد ١٠ اذار 2024 في عمان ورشة عمل تحت عنوان “إشراك أصحاب المصلحة وعرض النتائج الأولية لدراسة القيمة الاقتصادية للمياه في وادي الأردن” بالتعاون مع مشروع المحافظه على المياه الممول من الوكاله الأمريكيه للتنمية الدولية USAID .



وقال أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصه ان تامين المياه للمزارعين ضمن اولويات سلطة وادي الاردن بالرغم من التحديات ونقص المتاح منوها الى اهمية تعزيز التعاون وتبادل الأفكار مع الاخوة المزارعين وجمعيات مستخدمي مياه الري لانجاح جهود السلطة ، واكد على أهمية التشاور والشراكة لإثراء هذا العمل، وتحقيق أهدافه المستقبلية ، متطلعا أن تسهم الدراسة في فهم أعمق لقيمة المياه في المناطق المروية في وادي الأردن، وتوجيه الجهود نحو تحسين إدارة مصادر المياه.



واشار الى الجهود التي تبذلها كوادر سلطة وادي الاردن في تامين الاحتياجات الزراعية والشرب ورفع كفاءة الحصاد المائي .

وعبر المهندس الحيصة عن الشكر لجميع الشركاء والحضور على جهودهم المبذولة داعيا الى المشاركة الفعّالة في المراحل القادمة لهذا العمل الهام.



وتتناول الدراسة القاء الضوء على أهمية استخدام مصادر المياه الجديدة وتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، مع التركيز على المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية.

وتم خلال الورشة تقديم منهجية ونتائج أولية لدراسة تحديد القيمة الاقتصادية للمياه المستخدمة في الري في وادي الأردن.

يأمل المشاركون في هذه الورشة أن يكون لها دور رئيسي في تعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية لاستخدام المياه في المنطقة، وتحقيق الاستدامة في موارد المياه لصالح الأردن وشعبه.