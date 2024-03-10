وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2024، سيكون من صباح يوم غد الاثنين، وحتى مساء الخميس الموافق 21/3/2024.
وقالت الوزارة، الأحد، إن التسجيل يشمل الطلبة النظاميين، وطلبة الدراسة الخاصة الجدد، والطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح أو الراغبين في رفع المعدل للخطط الدراسية لعام 2018 فما بعد.
بدء التسجيل لامتحان التوجيهي اعتبارا من الاثنين
وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2024، سيكون من صباح يوم غد الاثنين، وحتى مساء الخميس الموافق 21/3/2024.