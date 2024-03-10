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بدء التسجيل لامتحان التوجيهي اعتبارا من الاثنين

منذ 5 ساعات
بدء التسجيل لامتحان التوجيهي اعتبارا من الاثنين

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2024، سيكون من صباح يوم غد الاثنين، وحتى مساء الخميس الموافق 21/3/2024.
وقالت الوزارة، الأحد، إن التسجيل يشمل الطلبة النظاميين، وطلبة الدراسة الخاصة الجدد، والطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح أو الراغبين في رفع المعدل للخطط الدراسية لعام 2018 فما بعد.


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