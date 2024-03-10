المؤسستان المدنية والعسكرية تؤكدان جاهزيتهما لرمضان

وطنا اليوم:أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، أن المؤسسة تتعامل مع شهر رمضان المبارك كأحد المواسم الشرائية التي يجب ان يتم التحضير لها مبكرا، حيث قامت المؤسسة بتجهيز قائمة بالسلع اللازمة وأسعارها منذ شهري أيلول وتشرين أول الماضيين.

وقال القضاة خلال مداخلته على شاشة التلفزيون الأردني، إن جميع المواد التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك تم تجهيزها منذ الثلث الأول من شهر شباط، إضافة إلى أن المؤسسة رفعت نسبة المخزون بنحو 35%، وثبتت الأسعار حتى نهاية شهر رمضان بناء على توجيهات رئيس الوزراء.

وأضاف أن التخفيضات كانت نوعية من حيث الأصناف التي طالها التخفيض ومن حيث طول مدته، كالأرز والسكر والزيوت النباتية والتمر وقمر الدين والألبان والعصائر وغيرها من المواد اللازمة لشهر رمضان، وذلك بهدف حماية المواطن من غلاء الأسعار والتخفيف عن كاهله.

وطالب القضاة المواطنيين بعدم التهافت على الشراء، لأن جميع السلع متوفرة ولم تتأثر أسعارها بالعدوان على غزة أو أحداث البحر الأحمر وذلك بسبب دعم الحكومة للمؤسسة وهو ما يؤكد عدم وجود مؤشرات لانقطاع أو نقص الأصناف حتى اللحظة بحسب قوله.

الحديد: أسعار العام الحالي أقل من العام الماضي

من جانبه أكد مدير عام المؤسسة العسكرية العقيد محمد الحديد، أن المؤسسة العسكرية قامت بدورها التي جاءت من أجله وهو تأمين السلع اللازمة بأسعار تتناسب مع الأحوال الاقتصادية للمواطن.

وقال الحديد، إن المؤسسة وفرت عروضا حقيقة تحاكي صعوبة المعيشة التي يعاني منها المواطن ووفرت جميع متطلباته، لافتا إلى أن أسعار العام الحالي أقل من أسعار العام الماضي، ولا يوجد معيار لتحديد كميات الشراء للمستهلك، إلا في حال كان تاجرا وبالغ بعمليات الشراء بهدف عرض السلع في محله، حيث سيتم اتخاذ الاجراء اللازم بحقه.