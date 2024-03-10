مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي ومؤسسة المتقاعدين العسكريين لتعزيز أوجه التعاون بينهما

وطنا اليوم_وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى مذكرة تفاهم لتسهيل سداد المبالغ الشهرية المترتبة على المتقاعدين العسكريين على نظام الضمان الاجتماعي جرّاء انتسابهم لمؤسسة المتقاعدين العسكريين إضافة إلى الاقتطاعات المالية المترتبة عليهم مقابل الخدمات التي تقدمها لهم.



ووقّع مذكرة التفاهم عن مؤسسة الضمان مديرها العام الدكتور محمد صالح الطراونة وعن المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى مديرها العام اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، وذلك في مبنى الإدارة العامة لمؤسسة الضمان.



وقال الطراونة أننا في مؤسسة الضمان سُعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين، فالأجهزة العسكرية تُمثل سياج الوطن ودرعه المتين وصمّام أمان الوطن وقرة عين قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، مضيفاً بأننا نُدين لهذه المؤسسة العسكرية العريقة في كل شيء نمتلكه بهذا الوطن، فكل ما هو موجود على أرض الوطن من انجازات ليس له قيمة بدون سواعدهم ووجودهم.



وأكد أن الأجهزة العسكرية لها مكانة كبيرة في قلب كل أردني افتخاراً بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به العسكريون في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره ورفعته، وما من أسرة أردنية إلا كان لأحد أبنائها شرف الانتساب والانضمام لصفوف هذا الجيش الغالي، فعندما نتحدث عن الجيش العربي فإننا نتحدث بكل أمانة عن الرجولة في أبهى صورها وعن البطولة والتضحية والشهادة في أعلى مراتبها.



وأوضح الطراونة أن مؤسسة الضمان تعتز بالشراكة والتعاون مع كافة الأجهزة العسكرية، ولزاماً علينا أن نتعاون ونقدم لهم كل التسهيلات لخدمة منتسبيهم والتسهيل عليهم في الجوانب المشتركة معهم وخصوصاً المتقاعدين منهم، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تؤطر كافة أوجه التعاون وترتب النشاطات والحيثيات والأمور مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين وخصوصاً بالجانب الفني والإلكتروني.



من جانبه عبّر اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي الرئيس التنفيذي والمدير العام للمؤسّسة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة الضمان لخدمة المنتسبين لديها وتقديم أفضل الخدمات لهم والتسهيل عليهم بما يمكننا من القيام بواجباتنا تجاه الأخوة المتقاعدين على نظام الضمان الاجتماعي أسوة بإخوانهم المتقاعدين العسكريين على نظام التقاعد المدني والعسكري والتي تضاف لإنجازات بلدنا في ظل الاحتفالات الوطنية باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، معرباً عن اعتزازه بمؤسسة الضمان التي يفتخر بها كل أردني والتي توفر لأبناء الوطن الأمان الاجتماعي والاقتصادي في أبهى صوره من خلال مظلة تأمينات ومنافع تأمينية شاملة، ولها دورٌ عظيم بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير العيش الكريم للمواطنين.



وقدّم الشوبكي الشكر بإِسم كل المتقاعدين العسكريين على التعديلات الإيجابية التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالعسكريين، والتي تمثل نقلة نوعية بتشريعات الضمان تجاه هذه الفئة، مؤكداً على أهمية الشراكة والتعاون مع مؤسسة الضمان بكل ما يتعلق بالتشريعات والإجراءات والأنظمة بكل الجوانب المشتركة لخدمة متقاعدينا والتي تترجم توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بن الطرفين ينبغي على المتقاعدين العسكريين الراغبين في الانتساب إليها التقدم بطلب خطي موقع على النموذج المعتمد لهذه الغاية بتحويل الاقتطاعات أو الاشتراكات الشهرية المحسومة من رواتبهم التقاعدية لصالح مؤسسة المتقاعدين العسكريين.



كما ستقوم مؤسسة المتقاعدين العسكريين بتزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي بأسماء المتقاعدين الراغبين بإجراء الاقتطاعات الشهرية على رواتبهم التقاعدية بناء على طلبهم، موضحاً أنه في حال وفاة المتقاعد العسكري سيتم إيقاف الاقتطاع ولن تقوم مؤسسة الضمان بتحويل أي أقساط أو دفعات من أنصبة ورثة صاحب الراتب التقاعدي.



وحضر توقيع مذكرة التفاهم من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى مدير الإدارة والموارد البشرية العميد المتقاعد الدكتور بسام المهيرات ومدير الدائرة المالية العميد أحمد النسور، ومن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية مخيمر أبو جاموس ومساعد المدير العام للفروع خلدون القضاة ومدير إدارة القضايا والشؤون القانونية الدكتور غازي الطراونة ومدير إدارة التقاعد ميمون العمري.

