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اندماج حزبين تحت اسم حزب تيّار الاتحاد الوطني الأردني

10 مارس 2024
اندماج حزبين تحت اسم حزب تيّار الاتحاد الوطني الأردني

وطنا اليوم:أعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأحد، عن اندماج حزب التيار الوطني وحزب الاتحاد الوطني الأردني تحت اسم “حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني”.
وجاء في الإعلان الذي نشر في الصحف اليومية، أن الاندماج جاء استنادا لأحكام المادة (32) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، وبموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (20/2024) باعتبار إجراءات الاندماج للحزبين منسجمة مع أحكام القانون، وعليه يعتبر “حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني” الخلف القانوني والواقعي للحزبين أعلاه.
ويعتبر كل من حزبي “اليتار الوطني والاتحاد الوطني الأردني” منحلين حكماً.


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