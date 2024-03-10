الميثاق يفتتح فرعه في محافظة جرش .. صور

وطنا اليوم:أفتتح رئيس المجلس الإستشاري لحزب الميثاق الوطني مازن القاضي فرع الحزب في محافظة جرش اليوم السبت بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي والمركزي وأعضاء الحزب وابناء المحافظة.

واكد رئيس المجلس الاستشاري مازن القاضي على أهمية افتتاح فرع الحزب في محافظة جرش والذي يأتي استمراراً لخطة الحزب لفتح فروعه في كافة محافظات المملكة ، وأشاد بالعملية الحزبية الوطنية والاستحقاقات القادمة .

النائب الثاني للأمين العام محمد الحجوج أكد على مواقف جلالة الملك تجاه اهلنا في فلسطين وتطلعاته ورؤيته التي تحدث بها بعد السابع من اكتوبر، حيث اصبحت هي السردية التي يتبناها العالم ولكن بعد ما يقارب ستة شهور من الحرب.

مساعد الأمين العام لشؤون التعليم العالي عضو المكتب السياسي في جرش الدكتور حمزة الحوامدة بدوره رحب بالحضور وذكر تراتبية الحزب وأسسه التنظيمية، مشيرا الى اهتمام الحزب بتوعية الناس بضرورة اختيار التخصصات المطلوبة وتجنب التخصصات الراكدة لتجنب البطالة التي يعاني منها شبابنا .

الدكتور احمد العياصرة رئيس الهيئة الادارية رحب بالحضور وأكد على ضرورة الاهتمام بالعمل الحزبي من خلال تفعيل دور الفروع بالعملية الحزبية والتواصل مع القواعد والتي هي الأساس للحزب ويأتي عملها من خلال اللجان في المقرات المنتشرة في المحافظات .

رئيس اللجنة الشبابية في محافظة جرش محمد ابو العدس أشاد بجهود الحزب من خلال تمكين الشباب الميثاقي المهم على جميع الصعد .

واختتمت الكلمات السيدة لمى ابو دلبوح رئيس لجنة المرأة في محافظة جرش وباركت لسيدات الوطن وعلى رأسهم جلالة الملكة رانيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.