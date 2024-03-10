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عشرات الصواريخ تستهدف مواقع إسرائيلية بالجليل الأعلى

منذ 3 ثواني
عشرات الصواريخ تستهدف مواقع إسرائيلية بالجليل الأعلى

وطنا اليوم:أفاد مصدر بإطلاق 36 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.
وأضاف أن صفارات الإنذار تدوي مجددا في بلدات بالجليل الأعلى.
من جهته قال حزب الله اللبناني إن قواته “قصفت مستعمرة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على اعتداءات العدو على قرى جنوب لبنان”، وهو ما أكدته الإذاعة الرسمية الإسرائيلية الرسمية قائلة: حزب الله أطلق أكثر من 20 صاروخا نحو جبل ميرون على دفعتين.
وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله والمقاومة الفلسطينية من جهة أخرى، وذلك منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول بعد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.


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