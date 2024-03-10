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انتشار دوريات السير امام المراكز التجارية استعدادًا لرمضان

منذ ساعة واحدة
انتشار دوريات السير امام المراكز التجارية استعدادًا لرمضان

وطنا اليوم:أعلنت إدارة السير المركزية عن وضع خطة مرورية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، لتتناسب مع حال الأسواق وأماكن الاكتظاظ.
وقال الملازم أول مصعب المرايات، من غرفة عمليات إدارة السير لإذاعة الأمن العام، إنّ دوريات السير ستنشر فرقها أمام المراكز التجارية خصوصًا اليوم الأحد والذي سيشهد اقبالا كبيرا في الحركة المرورية.
وحذر المرايات من الاصطفاف بشكل مزدوج او بكل عرضي وهو ما سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه


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