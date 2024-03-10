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غارة إسرائيلية على بلدة خربة سلم جنوبي لبنان تؤدي لاستشهاد 5 أشخاص

منذ 3 ساعات
غارة إسرائيلية على بلدة خربة سلم جنوبي لبنان تؤدي لاستشهاد 5 أشخاص

وطنا اليوم:أدت غارة إسرائيلية، على منزل في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان إلى استشهاد 5 أشخاص، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.
وأطلقت مقاتلات إسرائيلية صاروخين من نوع جو-أرض في اتجاه المنزل، مما أدى إلى استشهاد رجل وزوجته الحامل وولديهما وشخص آخر، وعملت فرق الإسعاف اللبنانية على نقلهم إلى مستشفى تبنين الحكومي.
وذكرت الوكالة أن العائلة نازحة من بلدة بليدا، مضيفة أن الغارة أدت لجرح 9 آخرين على الأقل.


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