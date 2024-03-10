رئيس الوزراء الإسباني: سأقترح على برلمان البلاد الاعتراف بدولة فلسطين

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إنه سيقترح على برلمان بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف، في مؤتمر حقوقي بمدينة بيلباو: “سأقترح منح اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية، وأنا أفعل ذلك عن قناعة أخلاقية لقضية عادلة، ولأنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها لفلسطين وإسرائيل أن تعيشا معا بسلام كدولتين مستقلتين”.

وألحق سانشيز صوته بأصوات مجموعة من القادة والمسؤولين الحكوميين الأوروبيين الذين قالوا إنهم قد يقدمون دعمهم لحل الدولتين في الشرق الأوسط، بينما يتزايد الإحباط الدولي من أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وشدد على أن إسبانيا تطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي وبإنهاء العنف والاعتراف بالدولتين، وبوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.