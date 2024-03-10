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ضبط سائق شاحنة يدخن الأرجيلة على الطريق الصحراوي

منذ ساعتين
ضبط سائق شاحنة يدخن الأرجيلة على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:أفادت إدارة الدوريات الخارجية، بأن كوادرها ضبطت سائق مركبة شحن يدخن الأرجيلة أثناء القيادة، على الطريق الصحراوي.
وقال النقيب سفيان العتوم من إدارة الدوريات الخارجية تعاملت مع عدة حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة شحن محملة بمادة نفطية على الطريق الصحراوي في الحميمة باتجاه عمان، حيث أدى الحادث إلى إصابة السائق إصابة متوسطة وانسكاب المادة النفطية على الطريق.
وأِشار إلى أن الدوريات الخارجية قامت بإزالة المركبة من الطريق العام وفتح حركة السير وإجراء اللازم في الموقع، وطمر المادة النفطية بالأتربة من قبل دائرة الأشغال العامة.
وأكد أنه تم ضبط مركبتين اكتشف أن سائقيها غير مرخصين، وتم إيداعهما لدى المراكز الأمنية والتعامل معهما وفق القانون، إضافة إلى ضبط مركبتي شحن تم التلاعب بأرقاميهما


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