مفوضية اللاجئين : لم نقدم مساعدات في الشتاء بالأردن

وطنا اليوم:لم تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) المساعدة الشتوية المخصصة للاجئين فــي منطقــة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك الأردن، وذلك في ظل نقص التمويل الذي تواجهه المنظمة الأممية.

وأعلنت المفوضية في تقرير، عدم تقديم الدعم الخاص بفصل الشتـاء الحالي 2023/2024 (بما في ذلك المساعدات النقدية ومساعدات الإغاثة الأساسية) فــي منطقــة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي قُدم سابقا للاجئين والنازحين الأكثر ضعفا لمساعدتهم علــى التعــامل بشكل أفضل مــع الظروف الجويــة القاسيــة فــي مصر والعراق والأردن ولبنــان، وهــي بــلدان تستضيف مجتمعة أكثر من 2.3 مــليون لاجئ وطالب لجوء مسجل.

وتلقت المفوضية أكثر من 60 ألف قطعة من الملابس الشتوية من شركة ألبسة ووزعتها على اللاجئين والأردنيين المستضعفين في جميع أنحاء الأردن في الربع الأخير من 2023.

في فصل الشتاء الماضي 2022/2023، ناشدت المفوضية للحصول على 250 مليون دولار لتقديم المساعدات الشتوية، لكنها تلقت فقط 103.2 مليون دولار أي 41% من المبلغ المطلوب.

ونتيجة لذلك، لم تتمكن المفوضية من تقديم المساعدات الشتوية في مصر على الإطلاق، وتم الوصول إلى أقل من 2.6 مليون لاجئ سوري وعراقي ومن جنسيات أخرى (77% من الهدف الإجمالي) حتى 31 مارس/آذار 2023، وهو انخفاض كبير عن استجابة المفوضية لفصل الشتاء في 2021-2022 حين تم الوصول إلى 3.1 مليون شخص.

في الأردن، زودت المفوضية مع نهاية 2022 أكثر من 116500 أسرة لاجئة داخل وخارج المخيمات (نحو 473600 فرد) بالمساعدات النقدية لفصل الشتاء التي يستهدف الأسر الأكثر ضعفاً على تغطية احتياجاتهم الأساسية التي زادت خلال أشهر الشتاء.

وحصلت الأسر التي تتلقى مساعدة منتظمة من الاحتياجات الأساسية والعائلات التي تعيش في المخيمات، في فصل الشتاء الماضي على حزمة “مخفضة” بقيمة 70 دينارًا أردنيًا لكل أسرة (نحو 98 دولارًا)، بينما تلقت الأسر غير المستفيدة من المساعدات النقدية والمعرضة للخطر الشديد 95 دينارًا أردنيًا (نحو 138 دولارًا).

وتركز استراتيجية المفوضية لفصل الشتاء على ثلاثة مجالات، وهي توفير مساعدات نقدية موسمية للأسر الضعيفة لتلبية الاحتياجات الإضافية الناشئة خلال فصل الشتاء، وتوفير مواد الإغاثة الأساسية الخاصة بفصل الشتاء مثل البطانيات والملابس الشتوية، وتأمين المأوى المناسب للشتاء المقاوم للمياه، وتحسين أنظمة الصرف والبنية التحتية الأخرى في المخيمات وتجمعات السكن العشوائية استعدادًا لفصل الشتاء.

وفي سياق التمويل المتناقص، أعلنت المفوضية السامية خفض الدعم النقدي للاجئين خارج المخيمات اعتبارا من شهر أيار المقبل، نظرا لانخفاض الدعم المقدم من الجهات المانحة.

وتحدثت المفوضية، عن عدم تلقيها التمويل الكافي من الجهات المانحة لمواصلة برنامج المساعدات النقدية الحالي، الأمر الذي اضطرها إلى خفض قيمة المساعدة النقدية ابتداء من شهر أيار 2024، أي بعد شهر رمضان، لدعم أكبر عدد ممكن من الأسر اللاجئة المحتاجة.

وستتلقى الأسر اللاجئة خارج المخيمات مساعدة نقدية أقل بنسبة 25٪ شهريا عمّا كانت تحصل عليه في السابق، وفق المفوضية التي تعهدت بمواصلة دعم الفئات الأكثر ضعفا.

ويستضيف الأردن 55329 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 642888 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 717466 لاجئا مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى 18 شباط الماضي.