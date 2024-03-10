سائق يترك مركبته معطلة بنفق صويلح ويغادر

وطنا اليوم:أفادت إدارة السير المركزية، الأحد، بأن الشارع المؤدي إلى نفق صويح باتجاه الصناعة يشهد أزمة مرورية جراء تعطل مركبة داخل النفق.

وذكرت إدارة السير، أن سائق المركبة المعطلة تركها وغادر الموقع ما أدى إلى أثر مروري ملموس، الأمر الذي اعتبره نشطاء بالغريب بعد أن ترك السائق مركبته وغادر موقعها دون تأمينها أو فتح المسرب الذي تسبب بإغلاقه