بالصور: أميركا ترسل سفينة تحمل معدات لإنشاء رصيف بحري بغزة

وطنا اليوم_قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان صباح اليوم الأحد إن السفينة الجنرال فرانك إس بيسون التابعة للجيش الأميركي غادرت قاعدة “لانجلي -يوستيس” المشتركة في طريقها إلى شرق البحر المتوسط لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة عن طريق البحر.



وأضاف البيان أن سفينة الدعم اللوجستي بيسون غادرت “بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر”.



وجاء في البيان أن السفينة “تحمل المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية”.



وكان الرئيس الأميركي قد أعلن أن الجيش الأميركي سيقيم رصيفا مؤقتا على ساحل البحر الأبيض المتوسط في غزة.



وكشف بايدن عن الخطة خلال خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس بعد الموافقة الأسبوع الماضي على إسقاط مساعدات أميركية جوا في غزة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للصحفيين يوم الجمعة إن الميناء المؤقت الذي تسعى واشنطن إلى إنشائه لتسريع إيصال المساعدات إلى غزة سيستغرق التخطيط له وتنفيذه “عدة أسابيع”.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة تهدف في نهاية المطاف تقديم مليوني وجبة إلى مواطني غزة يوميا.



وذكر البنتاغون أن العملية ربما تتضمن ألف جندي أميركي، إلا أن القوات الأميركية لن تكون على أرض غزة، موضحا “نحن بصدد تحديد الموارد والقوات التي سيتم نشرها لإنشاء الميناء المؤقت في ساحل غزة”.



وتابع البنتاغون أن واشنطن تعمل على وضع التفاصيل مع دول شريكة في الشرق الأوسط.