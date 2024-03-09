بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

بلدية اربد الكبرى ترد بشأن فيديو متداول لإحدى الآليات تقوم بطرح الأنقاض

منذ 4 ساعات
بلدية اربد الكبرى ترد بشأن فيديو متداول لإحدى الآليات تقوم بطرح الأنقاض

وطنا اليوم_تفاجأت بلدية اربد الكبرى بتداول فيديو لإحدى الآليات التي تحمل اسمها وهي تقوم بطرح الأنقاض داخل احدى البلديات المجاورة وعليه توضح البلدية ما يلي:


– الآلية التي تم رصدها في الفيديو تحمل الرقم 23015 -5 وهي لا تتبع لبلدية اربد الكبرى وتم تسليمها لإحدى البلديات المجاورة بعد عملية فصلها عن بلدية اربد.


– سائق المركبة معروف لدى البلدية وهو ليس ضمن كوادرها وانتقل منذ أكثر من شهرين للبلدية المستحدثة.


لذا تناشد البلدية الإخوة المواطنين ضرورة توخي الدقة والحذر قبل نشر أي معلومات مغلوطة، وتهيب بجميع وسائل الإعلام ومراسليها أهمية استقاء الأخبار من مصدرها الرسمي، علماً بأن البلدية دأبت على التعاون والتشارك مع كل وسائل الإعلام ولم تقم بحجب المعلومة عنهم يوماً ما.


وتشدد البلدية انها تعمل مع جميع البلديات المجاورة بتشارك وتوأمة لخدمة المواطنين وترفض أي محاولات لإحداث أي خلافات بينها وبين أي من بلديات المملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:03

بايدن: ليس هناك خط أحمر تجاه إسرائيل ولن أتخلى عنها

22:50

عاجل:آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب والقدس

22:47

عاجل – كتائب القسام تستولي على طائرتي “كواد كابتر” في حي الزيتون

22:34

نادين نجيم: أنا جميلة وقوية ومهما فعلت سيتكلمون

22:28

توزّعوا بين” وأنا مالي “و”بدك تحرقني ” ..يا خسارة

22:19

الاحتلال: مقتل ضابط برتبة رائد في قوات الكوماندوز بمعارك غزة

22:14

ظروف تحري هلال رمضان 2024 والحالة الجوية المُتوقعة خلال الشهر الفضيل في الأردن وفلسطين

21:53

بعد وصولها من خان يونس …النقيب محاسنة تعرب عن سعادتها بالعودة للوطن وتشيد بالدعم الملكي للأهل في غزة …

21:41

اورنج تنتج فيديو بمناسبة يوم المرأة العالمي

21:10

سقوط عشريني من مكتبه بالجاردنز

20:50

انتخابات الأردن لعام ٢٠٢٤ لمجلس نوابه العشرين ………..

19:45

“رمضان المسيحي في سورية” بقلم المهندس باسل قس نصر الله

وفيات
والد النائب نضال الحياري في ذمة اللهوفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة الله