بلدية اربد الكبرى ترد بشأن فيديو متداول لإحدى الآليات تقوم بطرح الأنقاض

وطنا اليوم_تفاجأت بلدية اربد الكبرى بتداول فيديو لإحدى الآليات التي تحمل اسمها وهي تقوم بطرح الأنقاض داخل احدى البلديات المجاورة وعليه توضح البلدية ما يلي:



– الآلية التي تم رصدها في الفيديو تحمل الرقم 23015 -5 وهي لا تتبع لبلدية اربد الكبرى وتم تسليمها لإحدى البلديات المجاورة بعد عملية فصلها عن بلدية اربد.



– سائق المركبة معروف لدى البلدية وهو ليس ضمن كوادرها وانتقل منذ أكثر من شهرين للبلدية المستحدثة.



لذا تناشد البلدية الإخوة المواطنين ضرورة توخي الدقة والحذر قبل نشر أي معلومات مغلوطة، وتهيب بجميع وسائل الإعلام ومراسليها أهمية استقاء الأخبار من مصدرها الرسمي، علماً بأن البلدية دأبت على التعاون والتشارك مع كل وسائل الإعلام ولم تقم بحجب المعلومة عنهم يوماً ما.



وتشدد البلدية انها تعمل مع جميع البلديات المجاورة بتشارك وتوأمة لخدمة المواطنين وترفض أي محاولات لإحداث أي خلافات بينها وبين أي من بلديات المملكة.