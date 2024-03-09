نادين نجيم: أنا جميلة وقوية ومهما فعلت سيتكلمون

وطنا اليوم_للمرة الثانية خلال عامين، اختارت مجلة “فوغ” بنسختها العربية، الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم لتكون نجمة غلافها لشهر المرأة، مارس 2024، فأطلت رافعة شعار “أن أكون امرأة يعني أن أكون قوية”.



ونشرت نادين عبر حسابها على إنستغرام فيديو عن جلسة التصوير أرفقته بتعليق عنها، اقتبسته من تعريف المجلة بها، لا سيما حين تقول “قوتي الخارقة هي الأصالة”.



وعلى خلفية صورها تقول نادين بالعربية، مع ترجمة مرفقة بالإنجليزية: “أن أكون امرأة يعني أن أكون قوية. ذكية وواثقة من نفسي. قوتّي الخارقة أنّني حقيقية ومتواضعة.. فوغ تعني موضة وجمال، وأسلوب حياة. كما وجهت معايدة إلى المجلة بمناسبة صدور عددها لشهر مارس (آذار) 2024، المترافق مع الاحتفال بطرح نسختها العربية السابعة.



القوة والصفاء



كما نشرت عدداً من لقطات جلسة التصوير التي حملت عنوان “احتفال عالمي بالأناقة والجوهر”، وأرفقتها مع تعليق بالإنجليزية، اقتبسته أيضاً عن تعريف “فوغ” بها. وأشارت المجلة إلى أن نادين نسيب نجيم، الإسم مألوف وإحدى الممثلات الرائدات في المنطقة العربية هي ضيفة عددها الأخيرة، تحت شعار “القوة والصفاء”.



وإذ كشف التعريف عن أن نجيم تستعد لإطلاق علامتها التجارية الخاصة للمكياج، تحدثت أيضاً للمجلة عن المعنى الحقيقي للجمال بالنسبة لها.



قوة الاختيار



نقل عن نادين قولها: “أرى نفسي في المرآة وأقول، لديَّ جمال ناضج الآن، وبشرة ناضجة، وعقل ناضج، وجسم ناضج، وأنا أحب ذلك. هذا هو جمالي، وجهي، جسدي، أفعل كل ما أريد للحفاظ على مظهري الجسدي”.



وتؤكد الفنانية المدافعة عن قوة الاختيار بأنّها مهما فعلت، سواء كان إيجابياً أو سلبياً، فلن يتوقف الناس عن الحديث والانتقاد أبداً.



هذه ليست المرة الأولى التي تتصدّر نجيم غلاف مجلة “فوغ” العربية، إذ تم اختيارها عام 2022 لتشارك مؤثرتين عربيتين آخريين لتصدر العدد احتفالاً بقوة المرأة آنذاك.



وكانت نادين قد نشرت يوم 28 فبراير (شباط) 2022، صورة غلاف عدد مارس (آذار) من نفس العام، وظهر فيه برفقة مصممة الأحذية الأردنية أمينة معادي، وقطب التجميل العراقية هدى قطان.



3 رائدات عربيات



أرفقت أيضاً الصورة بتعليق من المجلة أشارت فيه إلى احتفال فوغ العربية بحدثين مهمين: الذكرى السنوية الخامسة على تأسيسها، مع أكبر عدد يقع في 500 صفحة.



إضافة إلى الاحتفال بهذه اللحظة المهمة مع 3 سيدات إقليميات يمثلن المنطقة العربية على المسرح العالمي، ووصفتهن بأنّهن: معاً رمز ملهم للمرأة العربية الحديثة: إنهن قويات، ملفتات، رائدات ومسؤولات.