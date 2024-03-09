بعد وصولها من خان يونس …النقيب محاسنة تعرب عن سعادتها بالعودة للوطن وتشيد بالدعم الملكي للأهل في غزة …

وطنا اليوم_عبرت الممرضة النقيب الهام اسماعيل المحاسنة عن فرحتها بالعودة إلى أرض الوطن بعد ان عملت في المستشفى الميداني العسكري الأردني بخان يونس .



واكدت في تصريحات انها تشعر بالفخر والاعتزاز وهي تودع الاهل في غزة إلى مؤطى راسها بعد اكتمال مهمتها الوطنية والإنسانية.



وقالت إنها كانت تستمد العزم والتصميم والصبر من الله سبحانه وتعالى ومن دعم لدن جلالة الملك عبدالله الثاني قائدنا الأعلى وجهود سمو الأمير حسين بن عبدالله أطال الله باعمارهم وتوجيهاتهم في تقديم كل الخدمات الطبية الإنسانية للأهل وخاصة في منطقة الواجب بخان يونس وغزه…



واكدت ان هذا الدور الإنساني الكبير لجلالة الملك ليس بغريب عن الهاشميين أصحاب الرفادة والسقاية وأصحاب الشرعية الدينية والسياسية في خدمة القضايا العربية والإنسانية …



واكدت ان جميع طواقم المستشفى الميداني في منطقة الواجب قاموا بكل الخدمات التي يحتاجها السكان المدنيين ضمن نداء الشرف والكرامة…



واشارت إلى دور المستشفى في التخفيف عن المعاناه والتحديات التي تمر بالاهل على مدار ايام الحرب على غزة ….



ولفتت إلى الدور النبيل للجيش العربي المصطفوي في تقديم الخدمات الطبية لكل من احتاجها من شعوب العالم المضطهدين تاكيدا لدوره العروبي والإسلامي…