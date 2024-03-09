بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

بعد وصولها من خان يونس …النقيب محاسنة تعرب عن سعادتها بالعودة للوطن وتشيد بالدعم الملكي للأهل في غزة …

منذ 5 ساعات
بعد وصولها من خان يونس …النقيب محاسنة تعرب عن سعادتها بالعودة للوطن وتشيد بالدعم الملكي للأهل في غزة …

وطنا اليوم_عبرت الممرضة النقيب الهام اسماعيل المحاسنة عن فرحتها بالعودة إلى أرض الوطن بعد ان عملت في المستشفى الميداني العسكري الأردني بخان يونس .


واكدت في تصريحات انها تشعر بالفخر والاعتزاز وهي تودع الاهل في غزة إلى مؤطى راسها بعد اكتمال مهمتها الوطنية والإنسانية.


وقالت إنها كانت تستمد العزم والتصميم والصبر من الله سبحانه وتعالى ومن دعم لدن جلالة الملك عبدالله الثاني قائدنا الأعلى وجهود سمو الأمير حسين بن عبدالله أطال الله باعمارهم وتوجيهاتهم في تقديم كل الخدمات الطبية الإنسانية للأهل وخاصة في منطقة الواجب بخان يونس وغزه…


واكدت ان هذا الدور الإنساني الكبير لجلالة الملك ليس بغريب عن الهاشميين أصحاب الرفادة والسقاية وأصحاب الشرعية الدينية والسياسية في خدمة القضايا العربية والإنسانية …


واكدت ان جميع طواقم المستشفى الميداني في منطقة الواجب قاموا  بكل الخدمات التي يحتاجها السكان المدنيين ضمن نداء الشرف والكرامة…


واشارت إلى دور المستشفى في التخفيف عن المعاناه والتحديات التي تمر بالاهل على مدار ايام الحرب على غزة ….


ولفتت إلى الدور النبيل للجيش العربي المصطفوي في تقديم الخدمات الطبية لكل من احتاجها من شعوب العالم المضطهدين تاكيدا لدوره العروبي والإسلامي…


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:03

بايدن: ليس هناك خط أحمر تجاه إسرائيل ولن أتخلى عنها

22:56

بلدية اربد الكبرى ترد بشأن فيديو متداول لإحدى الآليات تقوم بطرح الأنقاض

22:50

عاجل:آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب والقدس

22:47

عاجل – كتائب القسام تستولي على طائرتي “كواد كابتر” في حي الزيتون

22:34

نادين نجيم: أنا جميلة وقوية ومهما فعلت سيتكلمون

22:28

توزّعوا بين” وأنا مالي “و”بدك تحرقني ” ..يا خسارة

22:19

الاحتلال: مقتل ضابط برتبة رائد في قوات الكوماندوز بمعارك غزة

22:14

ظروف تحري هلال رمضان 2024 والحالة الجوية المُتوقعة خلال الشهر الفضيل في الأردن وفلسطين

21:41

اورنج تنتج فيديو بمناسبة يوم المرأة العالمي

21:10

سقوط عشريني من مكتبه بالجاردنز

20:50

انتخابات الأردن لعام ٢٠٢٤ لمجلس نوابه العشرين ………..

19:45

“رمضان المسيحي في سورية” بقلم المهندس باسل قس نصر الله

وفيات
والد النائب نضال الحياري في ذمة اللهوفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة الله