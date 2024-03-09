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تدابير حكومية للمحافظة على حرمة رمضان بالأسواق والمطاعم

9 مارس 2024
تدابير حكومية للمحافظة على حرمة رمضان بالأسواق والمطاعم

وطنا اليوم_أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان على كافة التدابير اللازمة للرقابة على الاغذية والاسواق والمطاعم بما يكفل المحافظة على حرمة شهر رمضان الفضيل.

جاء ذلك في كتاب كريشان لتنظيم امور الدوام خلال الشهر الفضيل لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة خلال شهر رمضان المبارك.


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