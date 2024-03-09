بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

افتتاح معرض مشغولات حرفية يدوية ومنتوجات تراثية

9 مارس 2024
افتتاح معرض مشغولات حرفية يدوية ومنتوجات تراثية

وطنا اليوم_افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، معرض المشغولات الحرفية اليدوية والمنتوجات التراثية لمصممين محليين وطلبة تصميم، اليوم السبت، في قرية الصويفية.


وثمنت النجار خلال افتتاحها المعرض الذي حمل عنوان “لباسنا تراثنا”، الذي نظمته منتدى سيدات عمان الثقافي، بالتعاون مع “القرية” جهود القائمين على المعرض الذي يهدف إلى دعم المصممين المحليين، مشيرة إلى دعم وزارة الثقافة لأنشطة المنتدى المتنوعة.


وأشادت بمستوى التصميمات المشاركة بالمعرض من منتوجات ومشغولات، مشيرة إلى أهمية استمرارية هذه المعارض كدعم للمصممين والطلبة.


وقالت رئيسة المنتدى سناء الكاظمي، إن المعرض يهدف إلى دعم الصناعة المحلية بكل تفاصيلها، والتمسك بالتراث.
واشتمل المعرض على مشغولات حرف يدوية خشبية، ومطرزات تراثية ومشغولات ومنتجات غذائية شعبية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:03

بايدن: ليس هناك خط أحمر تجاه إسرائيل ولن أتخلى عنها

22:56

بلدية اربد الكبرى ترد بشأن فيديو متداول لإحدى الآليات تقوم بطرح الأنقاض

22:50

عاجل:آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب والقدس

22:47

عاجل – كتائب القسام تستولي على طائرتي “كواد كابتر” في حي الزيتون

22:34

نادين نجيم: أنا جميلة وقوية ومهما فعلت سيتكلمون

22:28

توزّعوا بين” وأنا مالي “و”بدك تحرقني ” ..يا خسارة

22:19

الاحتلال: مقتل ضابط برتبة رائد في قوات الكوماندوز بمعارك غزة

22:14

ظروف تحري هلال رمضان 2024 والحالة الجوية المُتوقعة خلال الشهر الفضيل في الأردن وفلسطين

21:53

بعد وصولها من خان يونس …النقيب محاسنة تعرب عن سعادتها بالعودة للوطن وتشيد بالدعم الملكي للأهل في غزة …

21:41

اورنج تنتج فيديو بمناسبة يوم المرأة العالمي

21:10

سقوط عشريني من مكتبه بالجاردنز

20:50

انتخابات الأردن لعام ٢٠٢٤ لمجلس نوابه العشرين ………..

وفيات
والد النائب نضال الحياري في ذمة اللهوفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة الله