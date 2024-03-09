افتتاح معرض مشغولات حرفية يدوية ومنتوجات تراثية

وطنا اليوم_افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، معرض المشغولات الحرفية اليدوية والمنتوجات التراثية لمصممين محليين وطلبة تصميم، اليوم السبت، في قرية الصويفية.



وثمنت النجار خلال افتتاحها المعرض الذي حمل عنوان “لباسنا تراثنا”، الذي نظمته منتدى سيدات عمان الثقافي، بالتعاون مع “القرية” جهود القائمين على المعرض الذي يهدف إلى دعم المصممين المحليين، مشيرة إلى دعم وزارة الثقافة لأنشطة المنتدى المتنوعة.



وأشادت بمستوى التصميمات المشاركة بالمعرض من منتوجات ومشغولات، مشيرة إلى أهمية استمرارية هذه المعارض كدعم للمصممين والطلبة.



وقالت رئيسة المنتدى سناء الكاظمي، إن المعرض يهدف إلى دعم الصناعة المحلية بكل تفاصيلها، والتمسك بالتراث.

واشتمل المعرض على مشغولات حرف يدوية خشبية، ومطرزات تراثية ومشغولات ومنتجات غذائية شعبية.