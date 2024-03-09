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مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة بني صخر عامة / والزبن خاصة / لواء الجيزة / محافظة مأدبا

9 مارس 2024
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2021-04-20 19:08:01Z | | ¤ú

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت الموافق ٩-٣-٢٠٢٤، واجب العزاء، بوفاة المرحوم الشيخ علي عضوب طراد القمعان الزبن.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم عشائر بني صخر ، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة .


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