الرواجيح :- لا زينة ولا مظاهر احتفالية في شهر رمضان تضامناً مع أسر الشهداء والمصابين في قطاع غزة

وطنا اليوم – قال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح أنه لا زينة من قبل البلدية لشوارع المدينة وميادينها ودور العبادة هذا العام لاستقبال الشهر الفضيل كما هو المعتاد وذلك تضامناً مع أسر الشهداء والمصابين في قطاع غزة.

واضاف أننا في الأردن نشعر بما يشعرون به أهلنا في قطاع غزة ونتألم لمصابهم نتيجة العدوان الغاشم الذي يتعرضون له من دولة الإحتلال وآلة الحرب الإسرائيلية.

وعبر الرواجيح عن فخره والأهالي في محافظة مادبا بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين في دعم صمود الأبطال في غزة والجهود التي يبذلها جلالته في كافة الأصعدة سائلا الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على جلالة الملك عبدالله الثاني والأسرة الهاشمية ووطننا وأمتنا العربية والإسلامية بالف خير.