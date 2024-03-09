مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب تحتفل بيوم المرأة العالمي

وطنا اليوم – رعت النائب أسماء الرواحنة الاحتفال الذي نظمته مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب في محافظة مادبا بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يصادف الثامن من اذار كل عام بحضور مجموعة من سيدات المجتمع المحلي والناشطات في العمل الاجتماعي.

و استعرضت الرواحنة دور المرأة في بناء الدولة والمؤسسات الأردنية وتطوير المؤسسات الوطنية مشيدة بدور النساء في القطاع الخاص ومدى اهتمام الحكومة الأردنية بتوفير أفضل الفرص لهن.

بدوره رحب مدير مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب الدكتور إبراهيم الشخانبة بالحضور وبين أبرز الخدمات التي تقدمها المدينة كما استعرض الدكتور الشخانبه إنجازات المدينة في الحركة الشبابية والرياضية وتوفير المرافق التي تخدم الشباب والمجتمع المحلي والأكاديميات والفرق الرياضية النسوية من استخدامها.

وتم تكليف الزملية ناديا كرادشة مدير تنفيذي لنادي المدينة المدينة لدور المرأة العاملة في المدينة.

وأكدت بسمة السلايطة نائب رئيس مجلس بلدي محافظة مادبا في كلمتها بالحفل دور المرأة الذي لايقتصر فقط على الدور الأسري بل يمتد إلى أبعد من ذلك في التخطيط التنموي والسياسي والاقتصادي.

وتضمن الحفل توزيع الدروع على عدد من السيدات من المجتمع المحلي.