الأردن يشارك في معرض برلين السياحي

وطنا اليوم – شارك وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة مكرم القيسي، في معرض برلين السياحي ITB Berlin، بحضور المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، إضافة إلى 26 مكتبا سياحيا، والملكية الأردنية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، يعد معرض برلين الذي عقد خلال الفترة ما بين 5-8 آذار الحالي، المعرض التجاري الأكبر للسفر في العالم.

وشهدت فعاليات المعرض لهذا العام حضور 5500 مشترك من 111 دولة، وما يزيد على 90 ألف زائر من المهتمين في القطاع السياحي.

وعلى هامش المعرض عقد القيسي، العديد من اللقاءات الصحفية مع محطات تلفزة عالمية وعدد من الصحف والمواقع والإذاعات المتخصصة لبث رسالة الأردن إلى الجمهور العالمي والتي تسلط الضوء على تنوع المنتج السياحي الأردني مع التركيز على السياحة الدينية والأثرية والعلاجية والاستشفائية وسياحة المغامرات وسياحة المجتمعات المحلية، واستعداد الأردن لاستقبال السياح وبث روح الطمأنينة بانفتاح الأردن للسياح الأجانب من جميع دول العالم.

والتقى القيسي، بعدد من نظرائه العرب بحضور السفير الأردني في ألمانيا الدكتور يوسف البطاينة، حيث جرى بحث الجهود الرامية لتعزيز السياحة البينية للوصول إلى منطقة سياحية تكاملية، وخصوصا أن منطقة الشرق الأوسط هي الإقليم الوحيد في العالم الذي تجاوز أرقام 2019 ،وأظهر تعافيا سياحيا حقيقيا.

كما التقى عددا من نظرائه الأجانب، حيث بحث جهود الأردن في كسر قالب الصورة النمطية في الغرب عن الشرق الأوسط والإقليم، والتقى أيضا مسؤولة السياحة الرواندية والأثيوبية استكمالا للمباحثات التي أجراها في رواندا وإثيوبيا، خلال زيارته الشهر الماضي.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم والتي أعلنت عن العقبة كوجهة سياحية خضراء صديقة للبيئة، والتي قام بتوقيعها رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، وستساهم في جذب السياح الغربيين للعقبة لما لهذا النوع من الوجهات من جاذبية للسياح، أصدقاء البيئة أو ما يسمى بالمسافر المسؤول.

كما حضر القيسي، جانبا من اللقاءات مع شركات طيران منخفض التكاليف وتوقيع عدد من العقود مع شركات الطيران العارض والتي تستهدف تجاوز الإلغاءات ورفد السوق الأردني بالسياح الأجانب، الذين سيسهمون وبشكل مباشر في تعافي القطاع السياحي الأردني من موجة الإلغاءات التي رافقت العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وفي إطار الجهود التي تبذلها هيئة تنشيط السياحة لتعزيز الموسم السياحي وضمن خطة الوزارة والهيئة الطموحة لفتح أسواق جديدة، وقعت الهيئة 6 عقود مع شركات طيران عارض من 5 دول في أوروبا، بواقع 72 رحلة ابتداء من الأول من أيار المقبل وحتى نهاية العام، والتي ستسهم بجهود التعافي للقطاع السياحي في الأردن لهذا العام.

من جهته، قال عربيات، “تشارك الهيئة في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر لما له من دور مهم في التواصل مع مختلف القطاعات المعنية بالسياحة في العالم، والتأثير إيجابا في توجهات ملايين السياح وميولهم السياحية”، مؤكدا أن الهيئة تحرص على تقديم صورة متكاملة لما يزخر به الأردن من عناصر جذب سياحي فريدة ومنتج سياحي مميز.

وأضاف أن الهيئة باشرت مع بدأ فعاليات المعرض، بإطلاق حملة إعلانية ضخمة تتضمن دعاية إعلانية على 100 تكسي تجوب شوارع برلين، كدعاية تسويقية للأردن طيلة أيام فعاليات المعرض الذي شهد حضورا عالميا كبيرا.

وبين أيضا أن الهيئة باشرت بحملة من الدعاية التسويقية للمملكة خلال أيام فعاليات معرض الأفلام في برلين، والذي يشهد حضورا لافتا ومميزا.

وأشار إلى أن عدد زوار المملكة من الجنسية الألمانية ارتفع بنسبة 59 بالمئة خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022، ليبلغ عدد زوار المملكة 94 ألف سائح العام الماضي، مقارنة بما مجموعه 63 ألف سائح عام 2022.

وأوضح أهمية المشاركة الأردنية الناجحة والمثمرة بالمعرض هذا العام، مشيرا إلى أنها جاءت مميزة وكبيرة من حيث عدد مكاتب السياحة والسفر.

وأكد عربيات، أن الجناح الأردني شهد اهتماما كبيرا من جانب كبار المسؤولين وصناع القرار السياحي في السوق الألماني ومختلف دول العالم، لافتا الى حرص الهيئة خلال فعاليات المعرض على التواصل عن قرب مع ممثلي القطاع السياحي العربي والدولي وشركات السفر ومنظمي الجولات السياحية والزوار من ألمانيا، لتعريفهم بالآفاق السياحية الواعدة في الأردن.

يشار إلى أن الهيئة وقعت، على هامش المشاركة بالمعرض، عقودا مع 6 شركات سياحة وسفر من كل من سلوفاكيا وإيطاليا وإسبانيا والتشيك وبلغاريا.

ويتضمن جدول الرحلات إلى الأردن: 24 رحلة من سلوفاكيا اعتبارا من أيار وحتى كانون الأول المقبل، و 16 رحلة من إيطاليا اعتبارا من أيلول إلى كانون أول المقبل، و16 رحلة من إسبانيا اعتبارا من أيلول وحتى كانون الثاني، و8 رحلات من التشيك للفترة من أيلول وحتى تشرين الأول، و8 رحلات من بلغاريا خلال نفس الفترة من أيلول إلى تشرين الأول.

وخلال مشاركة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي في المعرض التقى رئيس مجلس المفوضين في السلطة الدكتور فارس بريزات، العديد من شركات السياحة والسفر ووقع اتفاقيات تسهم في تعزيز موقع البترا كأحد أهم الوجهات السياحية في العالم.