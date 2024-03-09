ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني

وطنا اليوم – نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ورشة عمل بعنوان “واقع القانون الدولي الإنساني في ظل الأحداث المعاصرة”، لنخبة من الضباط والقضاة الشرطيين.

وبحسب بيان للجنة، اليوم السبت، هدفت الورشة إلى مأسسة إدارة المعرفة لدى هذه الفئة في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته لا سيما في ظل ما يحدث الآن في قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة إن ما يحدث الآن من اختراق صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل في حربها على غزة وممارستها أبشع الجرائم لم نعهده منذ التاريخ.

وأضاف أن استهداف إسرائيل للمدنيين بشكل مباشر وممارستها أبشع الأساليب الوحشية والإبادة الجماعية بشكل سافر وما يتبعها من حصار وتجويع وتدمير للبنية التحتية واستهدافها للمستشفيات والأطباء وسيارات الإسعاف والصحفيين وغيرها من الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يعتبر اعتداءً مباشراً على قواعده الأساسية، لافتاً الى ضرورة التعرف على ما يجري بشكل دقيق من منظور هذا القانون وتوثيقه الى أن يأتي اليوم الذي يبطل فيه تعطيل القوة السياسية على تنفيذ أحكامه ويحاسب فيه المخالفون لأن جرائم الحرب بموجب القانون الدولي لا تسقط بالتقادم.

وأشار إلى أن الأردن يحظى بقيادة حكيمة ويتمتع بسمعة طيبة لدى المجتمع الدولي لاحترامه للمواثيق الدولية لاسيما وأن الأردن صادق على 14 معاهدة واتفاقية دولية وآخرها نظام روما الأساسي عام 2002.

وناقشت الورشة أوراق عمل متنوعة لخبراء وأساتذة متخصصين في القانون الدولي الإنساني أبرزها: القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني والمبادئ التي يقوم عليها، تطوير القضاء الجنائي الدولي، آليات الملاحقة لدى المحاكم الدولية، الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي1998، الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية بالملاحقة على جرائم الإبادة الجماعية وفقا لنظامها الأساسي وميثاق الأمم المتحدة/ الدعوى المرفوعة من دولة جنوب افريقيا نموذجاً، ودور الأمن العام في تطبيق قواعد القانون الدولي على الصعيد الوطني.

ويأتي انعقاد هذه الورشة والتي هي الثانية من نوعها ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والأنشطة بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الجهود مع كافة الجهات المعنية لنشر الوعي بمبادئ هذا القانون بين مختلف شرائح المجتمع والتعامل بأحكامه.