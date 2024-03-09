بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يرتكب 10مجازر بحق عائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة

منذ ساعتين
الاحتلال يرتكب 10مجازر بحق عائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم – قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد عائلات في القطاع، راح ضحيتها 82 شهيدا و 122 إصابة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأكدت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 155 على القطاع، أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30960 شهيدا و 72524 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مضيفة أن 72 بالمئة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:01

غوغل تطرد أحد موظفيها لاحتجاجه ضد “إسرائيل”

15:45

الرواجيح :- لا زينة ولا مظاهر احتفالية في شهر رمضان تضامناً مع أسر الشهداء والمصابين في قطاع غزة

15:00

مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب تحتفل بيوم المرأة العالمي

14:44

بلدية الطفيلة الكبرى تباشر بإجراءات مشروعات برنامج دعم البلديات

14:38

آلاف المتنزهين يقصدون المناطق الطبيعية السياحية في أرياف إربد

14:29

فريق النصر يتوج بلقب بطولة الأشبال لكرة اليد

14:26

شراكة بين أمنية و”فورتينت” لتحسين عمل الشبكات وتعزيز حمايتها

14:22

رئيس النواب يستقبل وفدا من المحكمة الاتحادية العليا العراقية

14:19

مدير عام “جوتك”: مخزون النفط آمن والغاز الطبيعي أبرز مشاريع الشركة

14:05

عاجل / التعليم العالي : قوائم المنح والقروض بعد عيد الفطر

14:05

تأهل اللاعب أبو السعود لنهائي حصان المقابض بثالث جولات كأس العالم للجمباز

14:01

الأردن يشارك في معرض برلين السياحي

وفيات
والد النائب نضال الحياري في ذمة اللهوفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة الله