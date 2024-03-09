الاحتلال يرتكب 10مجازر بحق عائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم – قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد عائلات في القطاع، راح ضحيتها 82 شهيدا و 122 إصابة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكدت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 155 على القطاع، أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30960 شهيدا و 72524 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مضيفة أن 72 بالمئة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.