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“سفيرتان ليوم واحد” تشاركان بأنشطة السفارة البريطانية في عمان

منذ ساعتين

وطنا اليوم – شاركت أردنيتان تدرسان في المملكة المتحدة، بأنشطة السفارة البريطانية في عمان بمناسبة احتفالاتها باليوم العالمي للمرأة.
وقالت السفارة في بيان صحافي، “انضمت إلينا الفائزتان بمسابقتنا “سفيرة ليوم واحد”، سارة الموسى، التي تدرس للحصول على درجة الماجستير في العمل الاجتماعي والهجرة واللاجئين، وتالا السعودي، التي تدرس للحصول على درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني، للتواصل مع طالبات المدارس والنساء في مجال الأعمال والنساء في الأوساط الأكاديمية”.
وقال السفير البريطاني فيليب هول، ونائبة السفيرة ومديرة التنمية هيزل موبراي، “يسعدنا انضمام سارة وتالا إلينا، بينما نركز على التحديات التي تواجه المرأة في الأردن، لقد تحدثتا إلينا هما والنساء الملهمات الأخريات اللواتي التقينا بهن، عن مدى التقدم الذي يحرزه الأردن، وعن التحديات المتعلقة بالأحوال الشخصية والنقل والحصول على رعاية الأطفال”.
وقالا “كان شرف لنا مشاركة سارة وتالا، في اجتماعاتنا اليوم، حيث قدمتا منظوراً جديداً واقترحتا بعض الأفكار حول المزيد مما يمكننا القيام به”، وأضافا “أن اليوم الدولي للمرأة هو فرصة لتوسيع الأفق والتفكير بشكل مبتكر”.
وقالت سارة “أرحب بهذه الفرصة للدفاع عن مجتمع خالٍ من التمييز، حيث تتمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان الكاملة وتكافؤ الفرص”، مضيفة أنني تعلمت المزيد عن أهمية الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن واستراتيجية السفارة البريطانية بشأن المساواة بين الجنسين والشمول.
وأضافت “كما ناقشت التحديات التي تواجهها النساء والفتيات في الأردن والمملكة المتحدة، والتقيت أيضا بسيدات أعمال ملهمات، وشددتُ على أهمية الاستثمار في النساء والفتيات في الأردن”.
من جانبها، قالت تالا “لقد تشرفت بالانضمام إلى السفارة البريطانية للقاء سيدات في مجال الأعمال والدبلوماسية أحدثن فرقاً في مجتمعاتهن”.
وأضافت “أريد أن أشجع الفتيات الصغيرات على أن يصبحن مناصرات للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، وآمل أن تساعد هذه الفرصة في إلهام الشمول وتشجيع الشابات الأخريات ليصبحن قائدات مدى الحياة”.


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