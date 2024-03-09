بنك إسلامي محلي تتجاوز  ديونه 56 مليون.. أخر تطورات قضية صاحب المول الموقوف !

وطنا اليوم_في متابعة لقضية رجل الأعمال صاحب سلسة المولات الضخمة، الذي قُبض عليها مؤخرا في منطقة عبدون على خلفية عدم سداده لمستحقات مالية تقدر بملايين الدنانير.



وعلمت وطنا اليوم ان أحد البنوك الاسلامية المحلية، يعتبر أكبر الخاسرين من هذه القضية، بسبب حجم التمويل الذي قدمه لرجل الأعمال الموقوف حاليا والذي يتجاز 12 مليون دينار.



ووفق مصادر أخرى فإن كل الشركات التي تتعامل مع المول، في توريد البضائع اصبحت تعتمد على مبدا الدفع النقدي في تعاملاتها.



يذكر أن عدد كبير من المحامين بذلوا جهود ووساطات في محاولة لحل ازمة رجل الأعمال و فشلت هذه الجهود في التوصل الى حلول مع بعض الدائنين الذين لديهم أحكام وقرارات مالية بحقه، ويسعى الفريق للضغط على اكثر من 11 دائناً للحصول على مصالحات منهم لاخراج صاحب المول من السجن.



بعض الدائنين وهم كثر رفضوا أي تسوية او مصالحة مؤجلة او مشروطة بزمن مستقبلي في حال عدم قيام صاحب المول او وكلاءه من المحامين بدفع الذمم او تقسيطها وهو ما يرفضه صاحب المول النزيل الذي سجل بحقه اكثر من 61 طلباً حتى الآن، ويتجاوز حجم دينه 56 مليون دينار، 45 مليون منها مثبتة في قضية الاعسار ، و10 مليون لشركات لم تُقيد في القضية و2 مليون تحت التدقيق.



وكان قد اعلن رجل الاعمال قبل فترة طويلة عن اعساره ، لتمارس المحاكم سلطتها وتعين مندوبين لها في كل الفروع، لمراقبة البضائع الواردة والاموال المصروفة، لضمان حقوق التجار والجهات المقرضة.