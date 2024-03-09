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إطلاق محطة محاكاة تلفزيونية بمدرسة الأميرة عالية الثانوية للبنات في المفرق

منذ 3 ساعات
إطلاق محطة محاكاة تلفزيونية بمدرسة الأميرة عالية الثانوية للبنات في المفرق

وطنا اليوم – أطلق مدير التربية والتعليم في قصبه المفرق ايوب خلف المشاقبة اليوم “محطة المحاكاة التلفزيونية المدرسية” في مدرسة الأميرة عالية بنت الحسين الثانوية للبنات، بهدف تطوير قدرات الطالبات ورفع كفاءتهن في الإلقاء والخطابة والتعرف على تقنيات العمل التلفزيوني والتدريب على طريقة عرض الأخبار والبرامج الطلابية.

وقال المشاقبة، إن هذه المبادرات تدعم المناهج العلمية والحديثة المتطورة في المدارس إضافة إلى أنها تنمي قدرات ومواهب الطلبة في اكتساب الخبرات والمهارات الجديدة، لا سيما وأن الإعلام روافده كثيرة ومتعددة ولابد للطلبة أن يتعرفوا على هذه التجارب لكونها ذات فائدة لهم من ناحية توعوية وعلمية إضافة إلى أنها تمكنهم من المشاركة والانخراط في المجتمع بأسلوب حضاري وطريقة صحيحة وجديدة.
وبينت مديرة مدرسة عالية بنت الحسين الثانوية للبنات سحر العموش، أن مثل هذه المبادرات تدعم الطلبة وتتبنى أفكارهم الإبداعية لمحاكاة الاستوديو التلفزيوني الحقيقي موضحة أن إطلاق الفكرة ينظم الإذاعة المدرسية بأسلوب مبتكر ينسجم مع الفقرات المتنوعة بحيث تم تجهيز مكان مناسب ومعدات لتطبيق هذه الفكرة لننتقل بالطلبة نحو الريادة والإبداع والعلوم الحديثة التي تدعم المنجزات الوطنية والتعليمية.
وأكد منسق المبادرة بدر الحسبان ان هذه التجربة هي الأولى على مستوى مدارس المحافظة وتمنح الطالبات المتميزات فرصة التعلم عن كثب لمجال الإعلام وما يتعلق به من الأساليب الحديثة لمواكبة متطلبات التعامل مع الإعلام الجديد وتدريب الطلبة على المحاكاة التلفزيونية.
وعلى هامش إطلاق المبادرة تم إجراء تطبيق عملي على أرض الواقع للمحاكاة التلفزيونية والبرامج التي قدمها فريق العمل.


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