العربي الإسلامي وتكية أم علي يجددان اتفاقية التعاون المشترك

وطنا اليوم – جدد البنك العربي الإسلامي الدولي اتفاقية الشراكة مع تكية أم علي للعام الحادي عشر على التوالي تأكيداً لالتزام البنك المستمر إلى جانب تكية أم علي في دعم ورعاية أنشطتها وبرامجها الهادفة إلى مكافحة الجوع والفقر الغذائي من خلال توفير الدعم الغذائي المستدام للأسر العفيفة في جميع محافظات المملكة.

ووقع الاتفاقية مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي ومدير عام تكية أم علي سامر بلقر.

وأشاد العسلي بالدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به تكية أم علي لدعم المجتمع المحلي، مشيرا إلى التزام البنك العربي الإسلامي الدولي الدائم بدعم هذه الفئات وإبراز دورها في المجتمع.

وأضاف “إن هذه الشراكة تأتي لإيمان البنك بدور تكية أم علي في مساعدة الأسر العفيفة وقدرتها على تقييم الفئات الأقل حظاً في محافظات المملكة واستجابتها السريعة لاحتياجات هذه الأسر بكفاءة”.

من جهته، أشاد بلقر بالدور الذي يلعبه البنك كمؤسسة وطنية رائدة في دعم برامج التكية التي تسعى لتحقيق أهداف اجتماعية في حل مشكلة الجوع والقضاء عليه عن طريق دعمه لمشاريعها التنموية المختلفة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن نطاق التعاون في مجال تقديم الطرود الغذائية خلال شهر رمضان المبارك وحملات الإفطار الخيرية حيث سيقوم البنك العربي الإسلامي الدولي برعاية يوم لموائد الرحمن التي تقيمها تكية أم علي في مقرها الرئيسي في منطقة المحطة وتستقبل ضمنها يومياً أكثر من 4000 صائم، كما سيشارك موظفو البنك خلالها بالتطوع وتقديم وجبات الإفطار للصائمين.

يذكر أن تكية أم علي تقوم في الوقت الحالي بإيصال الدعم الغذائي الشهري والمستدام إلى 20000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في جميع محافظات المملكة حيث تقوم على مدار العام وبشكل شهري بإيصال الطرود الغذائية التي تحتوي على 20 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية طوال الشهر.