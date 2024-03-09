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جمعية الرؤيا: استيراد 310 آلاف “تابلت” العام الماضي

منذ 4 ساعات
جمعية الرؤيا: استيراد 310 آلاف “تابلت” العام الماضي

وطنا اليوم – بلغ مجموع الأجهزة اللوحية “تابلت”، التي تم استيرادها خلال العام الماضي، 310 آلاف جهاز بقيمة 49.5 مليون دينار.

وبحسب بيان لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية، اليوم السبت، شهد سوق الأجهزة اللوحية تغيرات ملحوظة مقارنةً بالأعوام السابقة، حيث تم استيراد 451 ألف جهاز، بقيمة 51 مليون دينار عام 2022، في حين تم استيراد 359 ألف جهاز بقيمة 49 مليون دينار عام 2021.
وقال رئيس الجمعية أحمد علوش، إن هذه الأرقام لا تعكس التغيرات في الطلب على الأجهزة اللوحية عبر الأعوام، بل تعكس أيضًا التطور في جودة وتنوع الأجهزة المتاحة في الأسواق المحلية، حيث تتوفر خيارات متنوعة من حيث الأسعار والجودة، ما يلبي احتياجات وميزانيات مختلف شرائح المستهلكين.
وأشار إلى أن الجمعية تعمل على تعزيز الشراكات مع الموردين العالميين لضمان استمرارية توفير أجهزة عالية الجودة وبأسعار مقبولة للسوق المحلي، بالإضافة إلى التزامها بدعم تطور السوق الخلوي وتعزيز الوعي بأهمية التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة وتوسيع آفاق التعلم.


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