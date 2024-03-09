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أردني يقتل زميله بعد الصلاة.. والقضاء يقول كلمته

منذ 3 ساعات
أردني يقتل زميله بعد الصلاة.. والقضاء يقول كلمته

وطنا اليوم_أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات، يقضي بسجن سائق تاكسي لمدة 20 عاما، بعد إدانته بقتل زميله البالغ من العمر 35 عاما، في عمان

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وأعلنت المحكمة أن المتهم مذنب بقتل زميله (سائق تاكسي)، في حزيران/يونيو 2021، بعد مشاجرة عنيفة اندلعت بسبب خلافات حول دور تحميل الركاب.


وقضت محكمة الجنايات بسجن المتهم لمدة 20 عاما، وهي العقوبة القصوى عن تهمة القتل العمد.


وفي تفاصيل القضية ، فقد كان المتهم والضحية يعملان على نفس خط سرفيس في وسط مدينة عمان، وترك المتهم سيارته يوم الحادث وذهب للصلاة.


وعندما عاد المتهم وجد أن زميله قام بتحمل راكبين في سيارته، وبدأ الخلاف بينهما، ونزل الضحية من سيارته لمناقشة الأمر.


عندها تناول المتهم سكينا وطعن الضحية في صدره، وتم نقله إلى مستشفى قريب، لكن تم إعلان وفاته لدى وصوله.
وطعن المتهم في حكم المحكمة من خلال محاميه بدعوى وجود مخالفات في التحقيقات.


في غضون ذلك، طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات من محكمة التمييز تأييد الحكم.


وقضت محكمة التمييز بأن محكمة الجنايات اتبعت الإجراء الصحيح عند إصدار الحكم وأن المتهم يستحق الحكم الذي تلقاه.


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