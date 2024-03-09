العيسى تهنئ المعلمات المربيات الفاضلات بيوم المرأة العالمي





وطنا اليوم_اليوم العالمي للمرأة هو اليوم الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام.



وبهذه المناسبة تتقدم مديرة التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية الدكتورة فصل بأسمى آيات التهنئة والتبريك للزميلات المربيات الفاضلات من هيئة تدريسية وإدارية وطالبات بمناسبة يوم المرأة العالمي.



واشادت بهذه المناسبة بالدور الكبير الملقى على عاتقهن في رفعة سمعة رسالة التعليم من خلال كافة مواقعهن في الميدان التربوي سواء في تقديم علمهن وتجاربهن لطلبة المدارس أو من خلال المراكز القيادية التي اثبتن بها تميزهن في أداء رسالة التعليم السامية ، واللواتي اجتهدن وثابرن في الحصول على العلم والمعرفة واثبتن تفوقهن في كافة التخصصات.



سائلة الله أن يعيد هذه المناسبة عليهن وقد تحقق كافة ما يصبين إليه من رفعة للميدان التربوي وللوطن واخلاصهن للقيادة الهاشمية المظفرة في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.



وكل عام وأنتن بخير