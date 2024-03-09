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هذه أسباب الإرتفاع التاريخي لأسعار الذهب في الأردن

منذ 5 ساعات
هذه أسباب الإرتفاع التاريخي لأسعار الذهب في الأردن

وطنا اليوم_سجلت أسعار الذهب في الأردن لمختلف عياراته، نهاية الأسبوع الماضي، أرقام تاريخية جديدة غير مسبوقة، مدفوعا بارتفاع أثمان المعدن النفيس عالميا.

وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، فإن الأجواء الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة وتوقف المفاوضات في حرب غزة بالنسبة لأمريكا من الأسباب التي أدت الى ارتفاع أسعار الذهب.

ووصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، السبت، 43.70 دينار، لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 41.60 دينار لجهة الشراء.

وأضاف علان في تصريحات رصدتها “البوصلة” عبر حساب النقابة على منصة فيسبوك، “هنالك توترات أخرى أثرت على الاتحاد الأوروبي والاقتصاد الأمريكي كالحرب الروسية الأوكرانية”.

ولفت إلى أن عرض الذهب بالسوق المحلية تحسن بنسبة 20 بالمئة، مقارنة مع الأسبوعين الماضيين، في حين ما يزال الطلب ضعيفا بفعل تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفاع الأسعار، ما أدى إلى حالة من العزوف عن الشراء.

وأكد علان، أن الأسباب الموجبة لارتفاع الذهب في العالم أكثر من الأسباب الموجودة لتخفيضه، مشيرا في الوقت ذاته الى أن الضبابية ما زالت موجودة في البيانات الصادرة عن البنك الفيدرالي الأمريكي حول تأجيل تخفيض الفائدة على الدولار”.


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