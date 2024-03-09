عزم يحشد في شرق عمان





نفاع: عزم سيدخل كل بيت اردني



وطنا اليوم_إستجاب آلاف الاردنيين لدعوة حزب عزم بالمشاركة في اللقاء الجماهيري الكبير الذي نظمه الحزب الجمعة في ديوان قبيلة الجراوين بمنطقة البيضاء شرقي العاصمة عمان.



ورفع امين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع في بداية الاجتماع اسمى ايات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الامير الحسين، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، قائلا: تستمر مسيرة البناء و العطاء في ظل الراية الهاشمية، داعيا المولى ان يبارك في عمر مليكنا ويعز ملكه، وان نرى يوبيلا ذهبيا لجلالة سيدنا، كما هنأ نفاع المراة الاردنية بمناسبة يوم المراة العالمي.



وأكد، أهمية الإنخراط في الاحزاب والعمل بتشاركية لاحداث الإنتقال من النهج القائم الى نهج شمولي يحقق النمو والتنمية والاستثمار والكفاية الذاتية، في ظل بيئة تشريعية ملائمة، وارادة سياسية قوية وضمانة ملكية لمشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية، لافتاً الى ان حزب عزم سيدخل كل بيت اردني.



وقال ان عزم حزب اردني الفكر والتمويل حريص على إعادة بناء الطبقة الوسطى التي تسعى الى إعادة بناء نفسها عبر الإنخراط في العمل الحزبي في ظل عزوف الطبقتين الفقيرة والغنية عن الإنتساب للأحزاب بسبب عدم الثقة المتراكمة بالطبقة السياسية.



وقال ان “عزم” يتبنى نهجا شموليا لتعزيز استقلالية القرار الوطني وتطوير الامكانات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وهو ما يعبر عنه شعار الحزب الاساسي “شورنا من راسنا ورغيفنا من فاسنا”.



واشار نفاع الى التوجهات المستقبلية للحزب في مراجعة وتشخيص القطاعات الاقتصادية بشكل شامل بما في ذلك الموارد الطبيعية ومعالجة ملفي الطاقة والمياه، ووضع الحلول على اساس التخطيط الإستراتيجي، للتحول نحو نموذج اقتصادي إنتاجي.



وأكد تبني الاقتصاد الحر بالخصوصية الاردنية، وتعزيز منظومة الاستثمار الوطني، وجلب استثمارات خارجية، وتحديد الهوية الإقتصادية الأردنية على اساس الزراعة والسياحة والتعدين والصناعات الصغيرة وشبه المتوسطة والمراكز اللوجستية في ظل هوية أردنية تشكل ركيزة ومظلة لكل الأردنيين، الى جانب رفضه مبدأ المحاصصة الخجولة للشباب والمراة.



وألقيت خلال الاجتماع الحاشد، كلمات اشادت برؤية “عزم” الواضحة المعالم والقائمة على اساس التشاركية، وتقديمه حلولا واقعية للخروج من الأزمة الاقتصادية وتعزيز مسيرة الاردن الديموقراطية.



وتحدث في الاجتماع كل من: العين السابق محمد الشوابكة، والاكاديمي مروان ابو الربع، والشيخ فواز الاصفر بني عطية، ونضال المجالي، والدكتورة ابتسام الديسيت، وخالد ابو الربيع، وعمر الزعبي، وتامر قردن، وسامي الوحش.