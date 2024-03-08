مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الفاعوري والحياري والنسور والحمادين والمساعدة/ محافظة البلقاء/ و محافظة العاصمة/

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة الموافق ٨-٣-٢٠٢٤، واجب العزاء، الى عشيرة الفاعوري بوفاة المرحوم رائد شمس الدين صالح الفاعوري، وإلى عشيرة الحياري بوفاة المرحوم الحاج أحمد علي الحسين الحياري (أبو سمير) والد سعادة النائب نضال الحياري وإلى عشيرة النسور بوفاة المرحوم المهندس ياسر أحمد النسور (أبوحمزة) وإلى عشيرة الحمادين والمساعدة بوفاة المرحومة حليمة سليمان المساعدة (أم راضي) والدة عطوفة أمين عام ديوان المحاسبة الدكتور راضي حمادين.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.